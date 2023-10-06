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Пархоменко Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

21.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1854

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1856

Дочь: Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1858

Сын: Пархоменко Мартин Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1861

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1864

Дочь: Баклан Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1868

Сын: Пархоменко ? Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Пархоменко Яков Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.12.1893
Черниговская губерния, Российская империя
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