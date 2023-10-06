Пархоменко Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1854
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1856
Дочь: Агафия Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1858
Сын: Пархоменко Мартин Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1861
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1864
Дочь: Баклан Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1868
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1869
Сын: Пархоменко Яков Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно