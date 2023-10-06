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Пархоменко Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1854

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1856

Дочь: Агафия Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1858

Сын: Пархоменко Мартин Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1861

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1864

Дочь: Баклан Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1868

Сын: Пархоменко ? Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Пархоменко Яков Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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