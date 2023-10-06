Пархоменко Мартин Антонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.04.1858
Дата смерти14.01.1919
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1886
Сын: Пархоменко Антоний Мартинович
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1890
Сын: Пархоменко Михаил Мартинович
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1893
Сын: Пархоменко Федот Мартинович
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1896
Сын: Пархоменко Лука Мартинович
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1896
Дочь: Анастасия Мартиновна
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1897
Сын: Пархоменко Яков Мартинович
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Иустина Мартиновна
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Пархоменко Михаил Мартинович
Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.01.1919
Черниговское наместничество Российская империя