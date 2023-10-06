Пархоменко Мартин Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко Мартин Антонович

Пархоменко Мартин Антонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.04.1858

Дата смерти

14.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1858

Отец: Пархоменко Антон Петрович

Мать: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1886

Сын: Пархоменко Антоний Мартинович

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1890

Сын: Пархоменко Михаил Мартинович

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1893

Сын: Пархоменко Федот Мартинович

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1896

Сын: Пархоменко Лука Мартинович

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1896

Дочь: Анастасия Мартиновна

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1897

Сын: Пархоменко Яков Мартинович

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Иустина Мартиновна

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Пархоменко Михаил Мартинович

Мать ребёнка: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.01.1919
Черниговское наместничество Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close