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Пархоменко Антоний Мартинович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1886

Отец: Пархоменко Мартин Антонович

Мать: Пархоменко Наталия Онуфриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1907

Жена: Пархоменко Евфимия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Пархоменко Федор Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Евфимия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Пархоменко Яков Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Евфимия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1911

Дочь: Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Пархоменко Евфимия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1912

Сын: Пархоменко Николай Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Евфимия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1914

Сын: Пархоменко Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Евфимия Иосифовна

Монастырище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Пархоменко Антон Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Евфимия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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