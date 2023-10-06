Пархоменко (Логвин) Евфимия Иосифовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1887
Отец: Логвин Иосиф Васильевич
Мать: Логвин Мария Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1907
Сын: Пархоменко Федор Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Пархоменко Яков Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1911
Дочь: Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1912
Сын: Пархоменко Николай Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1914
Сын: Пархоменко Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович
Монастырище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1917
Сын: Пархоменко Антон Антонович
Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович
Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно