Пархоменко (Логвин) Евфимия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Логвин) Евфимия Иосифовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1887

Отец: Логвин Иосиф Васильевич

Мать: Логвин Мария Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1907

Муж: Пархоменко Антоний Мартинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Пархоменко Федор Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Пархоменко Яков Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1911

Дочь: Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1912

Сын: Пархоменко Николай Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1914

Сын: Пархоменко Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович

Монастырище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Пархоменко Антон Антонович

Отец ребёнка: Пархоменко Антоний Мартинович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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