Пархоменко Наталия Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1886
Сын: Пархоменко Антоний Мартинович
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1890
Сын: Пархоменко Михаил Мартинович
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1893
Сын: Пархоменко Федот Мартинович
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1896
Сын: Пархоменко Лука Мартинович
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1896
Дочь: Анастасия Мартиновна
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1897
Сын: Пархоменко Яков Мартинович
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Иустина Мартиновна
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Пархоменко Михаил Мартинович
Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно