Пархоменко Наталия Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Наталия Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1886

Сын: Пархоменко Антоний Мартинович

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1890

Сын: Пархоменко Михаил Мартинович

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1893

Сын: Пархоменко Федот Мартинович

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1896

Сын: Пархоменко Лука Мартинович

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1896

Дочь: Анастасия Мартиновна

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1897

Сын: Пархоменко Яков Мартинович

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Иустина Мартиновна

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Пархоменко Михаил Мартинович

Отец ребёнка: Пархоменко Мартин Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Мартин Антонович

Смерть
Неизвестно
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