Бакланов Яков Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.10.1886
Дата смерти17.12.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886
Отец: Баклан Иван Кириллович
Мать: Баклан Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.12.1889
Черниговская губерния, Российская империя