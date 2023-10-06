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Бакланов Яков Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.10.1886

Дата смерти

17.12.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886

Отец: Баклан Иван Кириллович

Мать: Баклан Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.12.1889
Черниговская губерния, Российская империя
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