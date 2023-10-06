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Баклан Иван Кириллович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1884

Дочь: Бирин Христина Ивановна

Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Баклан Яков Иванович

Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1889

Дочь: Пархоменко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Бельская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Баклан Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1903

Дочь: Баклан Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклан Ксения Антоновна

Смерть
Неизвестно
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