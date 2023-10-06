Баклан Иван Кириллович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1884
Дочь: Бирин Христина Ивановна
Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
08.10.1886
Сын: Баклан Яков Иванович
Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
03.10.1889
Дочь: Пархоменко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Бельская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
23.02.1900
Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
11.04.1903
Дочь: Баклан Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Баклан Ксения Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баклан Ксения Антоновна
Смерть
Неизвестно