Бирин (Баклан) Христина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884
Отец: Баклан Иван Кириллович
Мать: Баклан Ксения Антоновна
Бракосочетание
01.05.1905
Бракосочетание
01.05.1905
Рождение ребёнка
07.04.1906
Сын: Бирин Даниил Кузьмич
Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
28.01.1909
Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
14.09.1910
Сын: Бирин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
26.09.1911
Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
21.04.1914
Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
06.01.1916
Сын: Бирин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович
Смерть
Неизвестно