Бирин (Баклан) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин (Баклан) Христина Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

10.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884

Отец: Баклан Иван Кириллович

Мать: Баклан Ксения Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
01.05.1905

Муж: Бирин Кузьма Герасимович

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
01.05.1905

Муж: не указан

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Бирин Даниил Кузьмич

Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1909

Сын: Бирин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1910

Сын: Бирин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Бирин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1914

Сын: Бирин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Бирин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бирин Кузьма Герасимович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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