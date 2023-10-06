Бирин Василий мл. Косьминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин Василий мл. Косьминович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.04.1914

Дата смерти

20.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1914

Отец: Бирин Косьма Герасимович

Мать: Бирин Христина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.12.1914
Черниговская губерния, Российская империя
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