Бирин Василий мл. Косьминович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.04.1914
Дата смерти20.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1914
Отец: Бирин Косьма Герасимович
Мать: Бирин Христина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.12.1914
Черниговская губерния, Российская империя