Бирин Василий ст. Косьминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин Василий ст. Косьминович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.01.1909

Дата смерти

20.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1909

Отец: Бирин Косьма Герасимович

Мать: Бирин Христина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.09.1909
Черниговская губерния, Российская империя
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