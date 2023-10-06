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Кононец Илья Спиридонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1805

Дата смерти

03.12.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кононец Спиридон Иванович

Мать: Кононец Мелания Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1835

Дочь: Евдокия Ильнична

Мать ребёнка: Кононец Евфросиния Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1841

Сын: Кононец Анфим Ильич

Мать ребёнка: Кононец Евфросиния Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.12.1842
Черниговская губерния, Российская империя
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