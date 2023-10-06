Кононец Илья Спиридонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1805
Дата смерти03.12.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1835
Дочь: Евдокия Ильнична
Мать ребёнка: Кононец Евфросиния Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1841
Сын: Кононец Анфим Ильич
Мать ребёнка: Кононец Евфросиния Григорьевна
Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.12.1842
Черниговская губерния, Российская империя