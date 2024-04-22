Кононец Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононец Спиридон Иванович

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1760

Дата смерти

06.11.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрона Спиридоновна

Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кононец Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кононец Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ксения Спиридоновна

Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Степанида Спиридоновна

Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кононец Илья Спиридонович

Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононец Мелания Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
06.11.1814
Черниговская губерния, Российская империя
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