Кононец Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти06.11.1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрона Спиридоновна
Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кононец Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кононец Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ксения Спиридоновна
Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Степанида Спиридоновна
Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кононец Илья Спиридонович
Мать ребёнка: Кононец Мелания Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононец Мелания Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1814
Черниговская губерния, Российская империя