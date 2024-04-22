Кононец Мелания Ивановна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрона Спиридоновна
Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кононец Федор Спиридонович
Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кононец Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ксения Спиридоновна
Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Степанида Спиридоновна
Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кононец Илья Спиридонович
Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно