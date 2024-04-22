Кононец Мелания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононец Мелания Ивановна

Кононец Мелания Ивановна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрона Спиридоновна

Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кононец Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кононец Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ксения Спиридоновна

Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Степанида Спиридоновна

Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кононец Илья Спиридонович

Отец ребёнка: Кононец Спиридон Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононец Спиридон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close