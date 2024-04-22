Кононец Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кононец Параскева Алексеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1844
Дочь: Кресан Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Кононец Параскева Алексеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно