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Кононец Иван Спиридонович

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кононец Спиридон Иванович

Мать: Кононец Мелания Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кононец Параскева Алексеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1844

Дочь: Кресан Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Кононец Параскева Алексеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононец Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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