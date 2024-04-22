Кононец (Гринь?) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононец (Гринь?) Параскева Алексеевна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кононец Иван Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1844

Дочь: Кресан Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Кононец Иван Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононец Иван Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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