Кононец (Гринь?) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кононец Иван Спиридонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1844
Дочь: Кресан Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Кононец Иван Спиридонович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно