Кононец (Пархоменко) Евфросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононец (Пархоменко) Евфросиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пархоменко Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1831

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1835

Дочь: Евдокия Ильнична

Отец ребёнка: Кононец Илья Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1841

Сын: Кононец Анфим Ильич

Отец ребёнка: Кононец Илья Спиридонович

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.09.1897
Черниговская губерния, Российская империя
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