Кононец (Пархоменко) Евфросиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти01.09.1897
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пархоменко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1835
Дочь: Евдокия Ильнична
Отец ребёнка: Кононец Илья Спиридонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1841
Сын: Кононец Анфим Ильич
Отец ребёнка: Кононец Илья Спиридонович
Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.09.1897
Черниговская губерния, Российская империя