Костюк Феодосий Иосифович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.01.1885
Дата смерти10.10.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1885
Отец: Костюк Иосиф Иосифович
Мать: Костюк Татьяна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.10.1891
Черниговская губерния, Российская империя