Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1738 Евдокия Иванова 26=1712 ИВ-1739 Евдокия Иванова 27=1712 ИВ-1740 Евдокия Иванова 28=1712 ИВ-1741 Евдокия Иванова 29=1712 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Евдокия Иванова 32=1712 ИВ-1745 ---... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Домна Патрикеева
Отец ребёнка: Патрикей Дмитриев
ИВ-1738 Домнина 8=1730 ИВ-1739 Домнина 9=1730 ИВ-1740 Домнина 10=1730 ИВ-1741 Домнина 11=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Домнина 14=1730 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Домнина 18=1728 ИВ-1747 Домнина ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1732
Сын: Иван Патрикеев
Отец ребёнка: Патрикей Дмитриев
МК-1732 02.09.1732 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын Иоанн ИВ-1738 Иван 5=1733 ИВ-1739 Иван 8=1731 ИВ-1740 Иван 7=1733 ИВ-1741 Иван 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 11=... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1735
Сын: Лукиан Патрикеев
Отец ребёнка: Патрикей Дмитриев
РЕЧКИ МК-1736 15.10.1735 Деревни Речек крестьянина Патрекея Дмитриева сын Лукиан ИВ-1738 Лукиан 2=1736 ИВ-1739 Лукиан 3=1736 ИВ-1740 Лукиан 4=1736 ИВ-1741 Лукиан 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ И... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Феодосия Патрикеева
Отец ребёнка: Патрикей Дмитриев
ИВ-1738 Феодосия того же года=1738 ИВ-1739 Феодосия 1=1738 ИВ-1740 Феодосия 2=1738 ИВ-1741 Феодосия 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия 6=1738 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Феодосия 10=1736 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1741
Дочь: Агафия Патрикеева
Отец ребёнка: Патрикей Дмитриев
В ИВ-1738, 1739, 1940 Агафии нет МК-1741 05.02.1741 Деревни Речек у крестьянина Патрикея Дмитриева дочь Агафия ИВ-1741 Агафия 3=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафия 4=1738 ИВ-1745 --- ИВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрикей Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самуил Патрикеев
Отец ребёнка: Патрикей Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно