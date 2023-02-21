Феодосия Патрикеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Патрикеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Патрикей Дмитриев

Мать: Евдокия Иванова

ИВ-1738 Феодосия того же года=1738 ИВ-1739 Феодосия 1=1738 ИВ-1740 Феодосия 2=1738 ИВ-1741 Феодосия 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия 6=1738 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Феодосия 10=1736 ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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