Феодосия Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Патрикей Дмитриев
Мать: Евдокия Иванова
ИВ-1738 Феодосия того же года=1738 ИВ-1739 Феодосия 1=1738 ИВ-1740 Феодосия 2=1738 ИВ-1741 Феодосия 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия 6=1738 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Феодосия 10=1736 ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно