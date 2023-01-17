Патрикей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Дмитрий Исаев
Мать: Дарья Степанова
ИВ-1738 Патрикей 31=1707 ИВ-1739 Патрикей 32=1707 ИВ-1740 Патрекей 33=1707 ИВ-1741 Патрекей 31=1710 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Патрикий 37=1707 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Патрекей Димитриев 38=1708 ... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Домна Патрикеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
ИВ-1738 Домнина 8=1730 ИВ-1739 Домнина 9=1730 ИВ-1740 Домнина 10=1730 ИВ-1741 Домнина 11=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Домнина 14=1730 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Домнина 18=1728 ИВ-1747 Домнина ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1732
Сын: Иван Патрикеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
МК-1732 02.09.1732 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын Иоанн ИВ-1738 Иван 5=1733 ИВ-1739 Иван 8=1731 ИВ-1740 Иван 7=1733 ИВ-1741 Иван 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 11=... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1735
Сын: Лукиан Патрикеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
РЕЧКИ МК-1736 15.10.1735 Деревни Речек крестьянина Патрекея Дмитриева сын Лукиан ИВ-1738 Лукиан 2=1736 ИВ-1739 Лукиан 3=1736 ИВ-1740 Лукиан 4=1736 ИВ-1741 Лукиан 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ И... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Феодосия Патрикеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
ИВ-1738 Феодосия того же года=1738 ИВ-1739 Феодосия 1=1738 ИВ-1740 Феодосия 2=1738 ИВ-1741 Феодосия 5=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия 6=1738 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Феодосия 10=1736 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1741
Дочь: Агафия Патрикеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
В ИВ-1738, 1739, 1940 Агафии нет МК-1741 05.02.1741 Деревни Речек у крестьянина Патрикея Дмитриева дочь Агафия ИВ-1741 Агафия 3=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафия 4=1738 ИВ-1745 --- ИВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самуил Патрикеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно