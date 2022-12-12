Иван Патрикеев
Место рождения
Дата рождения02.09.1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
02.09.1732
Отец: Патрикей Дмитриев
Мать: Евдокия Иванова
МК-1732 02.09.1732 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын Иоанн ИВ-1738 Иван 5=1733 ИВ-1739 Иван 8=1731 ИВ-1740 Иван 7=1733 ИВ-1741 Иван 8=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 11=... Показать все
Бракосочетание
13.05.1751
Жена: Анна Сергеева
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 13.05.1751 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Иван той же вотчины деревни Андреевского с крестьянской Сергеевой дочерью Харитонова девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
07.03.1753
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Анна Сергеева
МК-1753 07.03.1753 Деревни Речек крестьянина Ивана Патрикеева сын Василий ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Василей 4=1752
Рождение ребёнка
15.10.1754
Сын: Лукиан Иванов
Мать ребёнка: Анна Сергеева
МК-1754 15.10.1754 Деревни Речек у крестьянина Ивана Патрикеева сын Лукиан ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Лукиана нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно