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Анна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Сергей Харитонов

Мать: не указана

АНДРЕЕВСКОЕ МК-1751 13.05.1751 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Иван той же вотчины деревни Андреевского с крестьянской Сергеевой дочерью Харитонова девкой Анной первым браком РЕ... Показать все
Бракосочетание
13.05.1751

Муж: Иван Патрикеев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 13.05.1751 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Иван той же вотчины деревни Андреевского с крестьянской Сергеевой дочерью Харитонова девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
07.03.1753

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Патрикеев

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 07.03.1753 Деревни Речек крестьянина Ивана Патрикеева сын Василий ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Василей 4=1752
Рождение ребёнка
15.10.1754

Сын: Лукиан Иванов

Отец ребёнка: Иван Патрикеев

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1754 15.10.1754 Деревни Речек у крестьянина Ивана Патрикеева сын Лукиан ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Лукиана нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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