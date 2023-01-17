Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1732
Отец: Сергей Харитонов
Мать: не указана
АНДРЕЕВСКОЕ МК-1751 13.05.1751 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Иван той же вотчины деревни Андреевского с крестьянской Сергеевой дочерью Харитонова девкой Анной первым браком РЕ... Показать все
Бракосочетание
13.05.1751
Муж: Иван Патрикеев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 13.05.1751 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Иван той же вотчины деревни Андреевского с крестьянской Сергеевой дочерью Харитонова девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
07.03.1753
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Патрикеев
МК-1753 07.03.1753 Деревни Речек крестьянина Ивана Патрикеева сын Василий ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Василей 4=1752
Рождение ребёнка
15.10.1754
Сын: Лукиан Иванов
Отец ребёнка: Иван Патрикеев
МК-1754 15.10.1754 Деревни Речек у крестьянина Ивана Патрикеева сын Лукиан ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Лукиана нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно