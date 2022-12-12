Сергей Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: не указана

АНДРЕЕВСКОЕ МК-1751 13.05.1751 Деревни Речек крестьянина Патрикея Дмитриева сын отрок Иван той же вотчины деревни Андреевского с крестьянской Сергеевой дочерью Харитонова девкой Анной первым браком РЕ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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