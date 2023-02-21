Домна Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Патрикей Дмитриев
Мать: Евдокия Иванова
РЕЧКИ (приход Спас-Талицы) ИВ-1737 --- ИВ-1738 Домнина 8=1730 ИВ-1739 Домнина 9=1730 ИВ-1740 Домнина 10=1730 ИВ-1741 Домнина 11=1730 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Домнина 14=1730 И... Показать все
Бракосочетание
23.01.1749
Муж: Афанасий Фёдоров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1749 23.01.1749 Той вотчины деревни Збунова крестьянина Фёдора Аникеева сын отрок Афанасий той вотчины деревни Речек крестьянкой Патрикеевой дочерью НИКИТИНА девкой Домниной первым браком (ОШИБКА, ... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Екатерина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Фёдоров
ЗБУНОВО ИВ-1749 --- ИВ-1750 Екатерины нет ИВ-1751 Екатерина 2=1749 ИВ-1752 Екатерина 2=1750 ИВ-1753 Екатерина 3=1750 ИВ-1754 Екатерина 3=1751 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Екатерина 7=1749 ИВ-1757 Екатерина 6=1... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сава Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фёдоров
РС-1782 Сава (по последней ревизии написаны были лета 8) Отдан в рекруты в 1770 3 ревизия ~1761-8=1753
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кирилл Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фёдоров
ИВ-1757 Кирилл 3 месяца=1757 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Кирилл 4=1755 ИВ-1760 Кирилл 5=1755 РС-1782 Кирило (по последней ревизии написаны были лета 6) 3 ревизия ~1761-6=1755 РС-1782 Кирило 25=... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вавило Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фёдоров
Праправнук МОЕГО ИСАЯ (ИСАЙ-Дмитрий-Патрикей-Домна-Вавило) РС-1782 Вавило (по последней ревизии написаны были лета 1) 3 ревизия ~1761-1=1760 РС-1782 Вавило Афанасьев сын холост 20=1762 МК-1811 23.0... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно