Екатерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Афанасий Фёдоров
Мать: Домна Патрикеева
ЗБУНОВО ИВ-1749 --- ИВ-1750 Екатерины нет ИВ-1751 Екатерина 2=1749 ИВ-1752 Екатерина 2=1750 ИВ-1753 Екатерина 3=1750 ИВ-1754 Екатерина 3=1751 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Екатерина 7=1749 ИВ-1757 Екатерина 6=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно