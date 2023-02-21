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Екатерина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Афанасий Фёдоров

Мать: Домна Патрикеева

ЗБУНОВО ИВ-1749 --- ИВ-1750 Екатерины нет ИВ-1751 Екатерина 2=1749 ИВ-1752 Екатерина 2=1750 ИВ-1753 Екатерина 3=1750 ИВ-1754 Екатерина 3=1751 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Екатерина 7=1749 ИВ-1757 Екатерина 6=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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