Агафия Патрикеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Патрикеева

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Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.02.1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1741

Отец: Патрикей Дмитриев

Мать: Евдокия Иванова

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
В ИВ-1738, 1739, 1940 Агафии нет МК-1741 05.02.1741 Деревни Речек у крестьянина Патрикея Дмитриева дочь Агафия ИВ-1741 Агафия 3=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафия 4=1738 ИВ-1745 --- ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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