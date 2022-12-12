Агафия Патрикеева
Место рождения
Дата рождения05.02.1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1741
Отец: Патрикей Дмитриев
Мать: Евдокия Иванова
В ИВ-1738, 1739, 1940 Агафии нет МК-1741 05.02.1741 Деревни Речек у крестьянина Патрикея Дмитриева дочь Агафия ИВ-1741 Агафия 3=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафия 4=1738 ИВ-1745 --- ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно