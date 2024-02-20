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Бут Моисей Самсонович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый

Дата рождения

1843

Дата смерти

09.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бут Самсон Степанович

Мать: Бут Домникия Сергеевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Степанова Лукия Моисеевна

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская губ.Изюмского уезда х.Веселый
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бут Павел Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.10.1870

Сын: Бут Сергей Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.04.1874

Сын: Бут Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.01.1876

Дочь: Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.03.1878

Сын: Бут Феофан Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.09.1879

Сын: Бут Харитон Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Бут Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.06.1882

Дочь: Александра Моисеевна

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бут Владимир Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
15.03.1888

Сын: Бут Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Ирина Устиновна

Смерть
09.01.1914
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Закотный
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