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Бут Самсон Степанович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый

Дата рождения

1818

Дата смерти

28.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бут Степан Дмитриевич

Мать: Евдокия Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бут Моисей Самсонович

Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бут Иван Самсонович

Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бут Илларион Самсонович

Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Смерть
28.05.1889
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
30.05.1889
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд .Закотянской вол.,х.Веселый
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