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Бут Степан Дмитриевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бут Дмитрий Андреевич

Мать: Бут Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
20.05.1789

Жена: Евдокия Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603, м/к-1789г.,лист-456,зап-16
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бут Самсон Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бут Емельян Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бут Федор Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бут Антон Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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