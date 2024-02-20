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(Корсунова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Корсун Иван Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
20.05.1789

Муж: Бут Степан Дмитриевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603, м/к-1789г.,лист-456,зап-16
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бут Самсон Степанович

Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бут Емельян Степанович

Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бут Федор Степанович

Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бут Антон Степанович

Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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