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Корсун Иван Тихонович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

До 1793

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Корсун Тихон Григорьевич

Мать: Корсунова Параскева Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская Церковь сь.Ямполь и/р 1775г.
Бракосочетание
До 1761

Жена: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
и/р 1778г. лист № 379,зап. № 4
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г.
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Корсун Филипп Иванович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Корсун Архип Иванович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев /,ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
1780

Сын: Корсун Савва Иванович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г., ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
31.03.1782

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г.
Рождение ребёнка
09.02.1786

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1786г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Смерть
До 1793
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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