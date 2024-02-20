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Корсун Филипп Иванович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Корсун Иван Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
13.11.1796

Жена: Корсунова Матрона Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1796г. ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-620
Смерть
Неизвестно
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