Корсун Филипп Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
13.11.1796
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1796г. ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-620
Смерть
Неизвестно