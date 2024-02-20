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Корсунова Матрона Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
13.11.1796

Муж: Корсун Филипп Иванович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1796г. ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-620
Смерть
Неизвестно
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