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Корсун Архип Иванович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Корсун Иван Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев /,ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Параскева Архиповна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Семеновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Корсун Сидор Архипович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Семеновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
После 1818
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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