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Корсунова Анастасия Семеновна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Параскева Архиповна

Отец ребёнка: Корсун Архип Иванович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Корсун Сидор Архипович

Отец ребёнка: Корсун Архип Иванович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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