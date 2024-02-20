Корсунова Анастасия Семеновна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Параскева Архиповна
Отец ребёнка: Корсун Архип Иванович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Корсун Архип Иванович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно