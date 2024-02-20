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Корсун Сидор Архипович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Корсун Архип Иванович

Мать: Корсунова Анастасия Семеновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Корсун Илья Сидорович

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Корсун Кирилл Сидорович

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.12.1825

Дочь: Акилина Сидоровна

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-291,ч.-2, м/к 1825г.,зап-62
Рождение ребёнка
1826

Сын: Корсун Илья Сидорович

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анисия Сидоровна

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1837

Сын: Корсун Поликарп Сидорович

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская волость сл.Кривая Лука
Военная служба
С 1848
Кубанская обл.,приписан к КЛКВ
Вместе с семьей
Смерть
До 1884
Россия Кубанская обл
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