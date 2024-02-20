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Корсун Мелания Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Корсун Илья Сидорович

Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Корсун Кирилл Сидорович

Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.12.1825

Дочь: Акилина Сидоровна

Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-291,ч.-2, м/к 1825г.,зап-62
Рождение ребёнка
1826

Сын: Корсун Илья Сидорович

Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анисия Сидоровна

Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1837

Сын: Корсун Поликарп Сидорович

Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская волость сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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