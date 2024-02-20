Корсун Мелания Яковлевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.12.1825
Дочь: Акилина Сидоровна
Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-291,ч.-2, м/к 1825г.,зап-62
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анисия Сидоровна
Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1837
Сын: Корсун Поликарп Сидорович
Отец ребёнка: Корсун Сидор Архипович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская волость сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно