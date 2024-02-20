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Корсун Илья Сидорович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Корсун Сидор Архипович

Мать: Корсун Мелания Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1826
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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