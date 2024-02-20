Корсун Илья Сидорович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1822
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Корсун Сидор Архипович
Мать: Корсун Мелания Яковлевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1826
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука