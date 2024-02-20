Корсун Савва Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г., ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-629
Бракосочетание
После 1800
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Корсун Семен Саввич
Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Бескаравайнова Агафия Саввична
Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Сын: Корсун Моисей Саввич
Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно