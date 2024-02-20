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Корсун Тихон Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

17.02.1767

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Корсунов Григорий

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Корсун Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Корсун Емельян Тихонович

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Ямпольская церковь и/р за 1783г. и/р 1778г. лист № 384,зап. № 40.
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Корсун Иван Тихонович

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Корсун Федор Тихонович

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Ямполя м/к 1787г.(зап.о смерти) ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-597
Смерть
17.02.1767
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1767г.
Бракосочетание
После 1813

Жена: Корсунова Параскева Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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