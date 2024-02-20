Корсун Федор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Федор Тихонович

Корсун Федор Тихонович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

15.05.1787

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Корсун Тихон Григорьевич

Мать: Корсунова Параскева Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Ямполя м/к 1787г.(зап.о смерти) ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Меланья Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1765

Жена: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Евфросиния Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Кривая Лука и/р 1778г.
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Корсун Андрей Федорович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Корсун Пахом / Парфен / Федорович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Корсун Стефан Федорович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь 2984г.
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марина Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. . ЦГИАК / Киев /, Ф 1989-1-576
Рождение ребёнка
10.03.1782

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-578
Рождение ребёнка
24.09.1784

Дочь: Евфросиния Федровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.05.1787
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Причина смерти: Болезнь | Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1787г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь,и/р-1793г. ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-613
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close