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(Корсунова) Васса Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Корсун Федор Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
29.04.1795

Муж: Штепа Павел Кириллович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1795г.
Смерть
Неизвестно
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