Корсунова Евдокия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Евдокия Демьяновна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Меланья Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1765

Муж: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Евфросиния Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Николаевская церковь сл.Кривая Лука и/р 1778г.
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Корсун Андрей Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Корсун Пахом / Парфен / Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Корсун Стефан Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь 2984г.
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марина Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. . ЦГИАК / Киев /, Ф 1989-1-576
Рождение ребёнка
10.03.1782

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-578
Рождение ребёнка
24.09.1784

Дочь: Евфросиния Федровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь,и/р-1793г. ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-613
Смерть
Неизвестно
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