(Корсунова) Агафья Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рождения09.02.1786
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1786
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1786г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Смерть
1786
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука