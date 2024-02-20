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(Корсунова) Агафья Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

09.02.1786

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1786

Отец: Корсун Иван Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1786г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Смерть
1786
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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