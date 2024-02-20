(Корсунова) Матрона Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рождения31.03.1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1782
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чередников Федор Филиппович
Отец ребёнка: Чередников Филипп Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чередников Петр Филиппович
Отец ребёнка: Чередников Филипп Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Смерть
Неизвестно