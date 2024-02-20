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(Корсунова) Матрона Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

31.03.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1782

Отец: Корсун Иван Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Несторовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чередников Федор Филиппович

Отец ребёнка: Чередников Филипп Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чередников Петр Филиппович

Отец ребёнка: Чередников Филипп Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередников Филипп Васильевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Смерть
Неизвестно
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