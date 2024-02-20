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Чередников Филипп Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чередников Федор Филиппович

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чередников Петр Филиппович

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Смерть
1832
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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