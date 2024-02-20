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Чередников Федор Филиппович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Чередников Филипп Васильевич

Мать: Матрона Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анилина Федоровна

Мать ребёнка: Чередникова Анастасия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередникова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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