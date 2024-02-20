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(Бут) Надежда Степановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

09.05.1878

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бут Степан Дмитриевич

Мать: Евдокия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
09.05.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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