Бут Домникия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБут Домникия Сергеевна

Бут Домникия Сергеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бут Моисей Самсонович

Отец ребёнка: Бут Самсон Степанович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бут Иван Самсонович

Отец ребёнка: Бут Самсон Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бут Илларион Самсонович

Отец ребёнка: Бут Самсон Степанович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close